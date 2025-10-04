Единая лига ВТБ. «Зенит» примет УНИКС, «Самара» встретится с «Автодором»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Вице-чемпион «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с бронзовым призером прошлого сезона УНИКСом. Саратовский «Автодор» примет «Самару». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : Зенит – 1-0, Пари Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, ЦСКА – 1-0, МБА-МАИ – 1-0, Локомотив-Кубань – 1-1, Уралмаш – 1-1, Самара – 0-1, Автодор – 0-1, Енисей – 0-1, Бетсити Парма – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.