Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»

Прервалась серия матчей с голами «Барселоны».

Завершилась серия матчей с голами «Барселоны».

Сегодня каталонская команда потерпела поражение от «Челси » со счетом 0:3 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Блауграна» ни разу не поразила ворота соперника впервые с 15 декабря 2024 года – тогда она проиграла «Леганесу» (0:1). С тех пор «Барса» забивала как минимум один мяч в 53 матчах подряд.

«Барселона » не смогла забить в игре Лиги чемпионов впервые с 7 ноября 2023 года – тогда она уступила «Шахтеру» (0:1). После этого каталонцы забивали в 22 матчах ЛЧ подряд – это была их самая длинная результативная серия в этом турнире после той, которую они провели в период с 2009 по 2012 год (29 матчей с голами).