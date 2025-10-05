Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса
В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 320, главным поединком которого стал бой за титул чемпиона полутяжелого веса между Алексом Перейрой (13-3) и Магомедом Анкалаевым (21-2-1).
Перейра нокаутировал Анкалаева в первом раунде за 1 минуту 20 секунд.
UFC 320: Анкалаев нокаутировал Перейру, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
