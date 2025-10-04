  • Спортс
  Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева
Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева

Артем Дзюба догнал Сергея Семака по матчам в Мир РПЛ.

Форвард «Акрона» проводит 456-й матч в чемпионате России – против «Зенита». Столько же игр на счету у Семака.

Больше матчей на счету лишь у Сергея Игнашевича (489) и Игоря Акинфеева (606).

