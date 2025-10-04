«Рубин» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
«Рубин» примет «Крылья Советов» в 11-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ак Барс Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 11 тур
4 октября 12:15, Ак Барс Арена
Не начался
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости