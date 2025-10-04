Карпин проиграл Галактионову в 5-й раз подряд

Валерий Карпин проиграл Михаилу Галактионову в 5-й раз подряд.

Сегодня «Динамо» уступило «Локомотиву » со счетом 3:5 в 11-м туре Мир РПЛ.

Ранее «Ростов» под руководством Карпина проиграл 4 матча подряд против железнодорожников (0:1, 0:1, 2:3, 2:2, пен. 7:8).

В данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 23 очка. «Динамо » идет восьмым с 15 баллами.