Карпин проиграл Галактионову в 5-й раз подряд
Валерий Карпин проиграл Михаилу Галактионову в 5-й раз подряд.
Сегодня «Динамо» уступило «Локомотиву» со счетом 3:5 в 11-м туре Мир РПЛ.
Ранее «Ростов» под руководством Карпина проиграл 4 матча подряд против железнодорожников (0:1, 0:1, 2:3, 2:2, пен. 7:8).
В данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» идет восьмым с 15 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Transfermarkt
