5

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе пройдет 320-й номерной турнир UFC, который возглавят два титульных боя.

Главным поединком ивента станет реванш в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым (21-1-1) и Алексом Перейрой (12-3). Анкалаев проведет первую защиту пояса, который выиграл у Перейры, победив его в марте судейским решением.

В соглавном событии Мераб Двалишвили (20-4) и Кори Сэндхаген (18-5) подерутся за пояс легчайшего веса.

Остальные бои главного карда:

Иржи Прохазка (31-5-1) – Халил Раунтри (15-6);

Джош Эмметт (19-5) – Юссеф Залал (17-5-1);

Абус Магомедов (28-6-1) – Джо Пайфер (14-3).

Прямую трансляцию проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало главного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?

Главные бои осени в ММА – лучшее время, чтобы полюбить единоборства

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoMMA
logoUFC
logoМераб Двалишвили
logoКори Сэндхаген
logoUFC 320
logoАлекс Перейра
logoМагомед Анкалаев
logoАнкалаев - Перейра
logoХалил Раунтри
logoИржи Прохазка
logoАбус Магомедов
logoДжо Пайфер
logoДжош Эмметт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Перейра – о бое с Анкалаевым: «Не чувствую никакого давления. Я уже вписал свое имя в историю ММА»
920 сентября, 08:45
Двалишвили намекнул, что хочет подраться с Яном на UFC 322 в Нью-Йорке
1215 сентября, 05:27Фото
Анкалаев обратился к Перейре: «После нашего боя ты вернешься к работе в шиномонтаже»
1412 сентября, 13:25
Главные новости
Экс-чемпион ACA Раисов хочет драться с Оливейрой в UFC: «Когда есть такой бойцовский опыт, подготовка – не слишком тяжелый фактор. Не считаю, что он лучше меня»
сегодня, 13:47
Бату Хасиков – о втором месте россиян на Кубке мира по кикбоксингу в Минске: «Наши бойцы – основа мирового кикбоксинга. Они снова доказали высокий уровень»
сегодня, 12:59
Аспиналл – о давлении из-за первой защиты титула: «На меня многое давит, но и на Гана тоже. Это его третий титульник. Он уже дважды облажался»
4сегодня, 10:50
Ковалев – о следующем сопернике Кроуфорда: «Бивол! Они должны это сделать, мир хочет этот поединок»
9сегодня, 10:11
Кормье объяснил, почему хочет видеть Джонса на турнире в Белом доме: «Мы хотим смотреть на то, что дарит хорошие эмоции»
2сегодня, 09:58
Оливейра – о советах отца: «После выигранного боя он сказал мне: «Помни, что это лишь один день. Завтра твоя победа уйдет»
сегодня, 09:05
Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в Австралии в феврале: «Этот бой давно мне интересен»
сегодня, 08:48
Бивол взял бы в «дворовую» команду Малафеева, Анюкова, Тимощука, Аршавин, Кержакова, Ахметова: «Будут подтирать мои косяки, я – в нападении»
4сегодня, 07:16
Гамрот – Оливейре: «Слышал, ты беспокоишься о моем стиле, несмотря на то, что у тебя позади полный тренировочный лагерь. У меня его не было, но я все еще готов выйти в клетку»
2сегодня, 06:52
Макгрегор – в соцсетях: «Мое предсказание: «Победа нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме»
4сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30