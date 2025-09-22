UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе пройдет 320-й номерной турнир UFC, который возглавят два титульных боя.

Главным поединком ивента станет реванш в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым (21-1-1) и Алексом Перейрой (12-3). Анкалаев проведет первую защиту пояса, который выиграл у Перейры, победив его в марте судейским решением.

В соглавном событии Мераб Двалишвили (20-4) и Кори Сэндхаген (18-5) подерутся за пояс легчайшего веса.

Остальные бои главного карда:

Иржи Прохазка (31-5-1) – Халил Раунтри (15-6);

Джош Эмметт (19-5) – Юссеф Залал (17-5-1);

Абус Магомедов (28-6-1) – Джо Пайфер (14-3).

Прямую трансляцию проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало главного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.

