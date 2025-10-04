«Ак Барс» дал Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера («Бизнес Online»)
«Ак Барс» не планирует увольнять Анвара Гатиятулина.
По информации «Бизнес Online», казанский клуб дал главному тренеру время на исправление текущей ситуации.
Сейчас «Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 11 очков за 11 матчей.
Отмечается, что вариант с отставкой Гатиятулина сейчас не рассматривается, но специалисту не гарантировано сохранение места до конца сезона.
Ранее стало известно, что «Ак Барс» добавил ряд тренеров в шорт-лист на случай замены действующего штаба.
Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости