  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ак Барс» дал Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера («Бизнес Online»)
8

«Ак Барс» дал Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера («Бизнес Online»)

«Ак Барс» не планирует увольнять Анвара Гатиятулина.

По информации «Бизнес Online», казанский клуб дал главному тренеру время на исправление текущей ситуации.

Сейчас «Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 11 очков за 11 матчей.

Отмечается, что вариант с отставкой Гатиятулина сейчас не рассматривается, но специалисту не гарантировано сохранение места до конца сезона.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» добавил ряд тренеров в шорт-лист на случай замены действующего штаба.

Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
logoАк Барс
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»
7вчера, 19:35
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
1130 сентября, 08:33
Гатиятулин об 1:4 от «Автомобилиста»: «У «Ак Барса» много моментов, не хватило напора. Где‑то отложились предыдущие игры. Равнодушных в команде нет»
1529 сентября, 17:15
Главные новости
Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»
13 минуты назад
Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
134 минуты назад
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
451 минуту назад
Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
17сегодня, 07:22
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я даже не могу»
6сегодня, 06:58
Ткачев о приходе Кузнецова в «Металлург»: «Евгения привлек наш атакующий хоккей, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»
9сегодня, 06:46
Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»
6сегодня, 06:22
19-летний Гридин забил 3-й гол за «Калгари» на предсезонке. Форвард был признан 2-й звездой матча с «Виннипегом»
7сегодня, 05:25Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» одолел «Баффало», «Чикаго» уступил «Миннесоте», «Вегас» проиграл «Сан-Хосе»
2сегодня, 04:45
Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Баффало», выйдя на замену во 2-м периоде. У вратаря «Питтсбурга» 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
4сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
15 минут назад
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
1сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
2сегодня, 07:45
Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
сегодня, 07:30
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
3сегодня, 06:34
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
3сегодня, 05:55
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
1сегодня, 05:40Видео
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
3сегодня, 04:55
Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов
сегодня, 04:30
Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве
1сегодня, 04:20