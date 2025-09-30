Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» сыграет с «Динамо», «Красный Яр» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи
4 и 5 октября пройдут вторые матчи полуфинала чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
Полуфинал
Вторые матчи
4 октября
Енисей-СТМ – Динамо – 13.00
Первый матч: 24:25
5 октября
Красный Яр – Стрела-Ак Барс – 10.00
Первый матч: 13:44
Полуфинал за 5-8 места
4 октября
Слава – ВВА-Подмосковье – 16.00
Первый матч: 34:24
5 октября
Локомотив – Металлург – 15.00
Первый матч: 71:24
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Спортс’’ покажет все встречи в прямом эфире.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
