  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» сыграет с «Динамо», «Красный Яр» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи
ВидеоСпортс"
0

Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» сыграет с «Динамо», «Красный Яр» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи

4 и 5 октября пройдут вторые матчи полуфинала чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

Полуфинал

Вторые матчи

4 октября

Енисей-СТМ – Динамо – 13.00

Первый матч: 24:25

5 октября

Красный Яр – Стрела-Ак Барс – 10.00

Первый матч: 13:44

Полуфинал за 5-8 места

4 октября

Слава – ВВА-Подмосковье – 16.00

Первый матч: 34:24

5 октября

Локомотив – Металлург – 15.00

Первый матч: 71:24

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Спортс’’ покажет все встречи в прямом эфире.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoСлава
logoЕнисей-СТМ
результаты
logoМеталлург Новокузнецк
logoЧемпионат России по регби
logoСтрела-Ак Барс
видео
logoВВА-Подмосковье
logoЛокомотив
logoКрасный Яр
logoДинамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр», «Динамо» победило «Енисей-СТМ» и другие результаты
6528 сентября, 14:59ВидеоСпортс"
Трансляции регби на Спортсе’‘: «Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» и другие матчи полуфинала
428 сентября, 03:01ВидеоСпортс"
Обзор 14-го тура PARI чемпионата России по регби
23 сентября, 07:13Видео
Главные новости
Календарь чемпионата России по регби-2025
6вчера, 11:25
Юрий Кушнарев: «Приятная победа. Будем восстанавливать силы, важно быть готовыми к матчу в Красноярске»
128 сентября, 16:21
Александр Первухин: «Судейство в матче было очень слабым. Праздник на «ВТБ-Арене» получился для нас испорченным»
828 сентября, 16:17
Дубли Елгина и Голосницкого: лучшие моменты матча «Динамо» и «Енисея-СТМ»
128 сентября, 15:27Видео
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр», «Динамо» победило «Енисей-СТМ» и другие результаты
6528 сентября, 14:59ВидеоСпортс"
Гресев о поражении от «Локомотива»: «Результат чересчур негативен для нас, счет слишком крупный»
28 сентября, 12:49
Александр Янюшкин: «Мы играем в малом плей-офф, и поэтому есть некоторые проблемы с мотивацией»
28 сентября, 12:44
United Rugby Championship. 1-й тур. «Буллс» обыграли «Оспрейс», «Скарлетс» уступили «Манстеру» и другие результаты
427 сентября, 20:55
Кубок мира по регби-2025 (жен). Англия обыграла Канаду в финале, Новая Зеландия победила Францию в матче за бронзу
327 сентября, 20:08
Ульрих Бейерс: «Красный Яр» сегодня играл против себя. Но верю, что у нас все должно получиться»
127 сентября, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34