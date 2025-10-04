  • Спортс
  • Писарев про РПЛ: «16 Талалаевых – это перебор, 16 Семаков – скучно. Сергей – замечательный, но я наперед знаю любую его пресс-конференцию, разве плохо, когда тренер может выдать что-то эдакое?»
Писарев про РПЛ: «16 Талалаевых – это перебор, 16 Семаков – скучно. Сергей – замечательный, но я наперед знаю любую его пресс-конференцию, разве плохо, когда тренер может выдать что-то эдакое?»

Николай Писарев высказался о поведении Андрея Талалаева и Сергея Семака.

«Насколько я помню Талалаева, по-моему, у него все время была такая эпатажная манера поведения.

Единственное, когда ты эпатажен и нет результата, это смешно. А когда у тебя поперло, то здесь ты имеешь возможность и вес кого-то укусить, где-то на себя внимание еще больше обратить. 

Разве это плохо для лиги, когда тренер может выдать что-нибудь эдакое? Я за то, чтобы в РПЛ было больше разнообразия.

Вот для меня 16, условно говоря, Семаков – это скучно. Он политкорректный, он замечательный, он мне нравится как тренер, но я наперед знаю любую его пресс-конференцию и что он скажет.

Правда, и 16 Талалаевых – это тоже перебор», – сказал тренер сборной России Николай Писарев.

«Лучше десять пьяниц, чем один трезвый Талалаев». Тренер «Балтики», каким вы его не знали

Почему «Балтика» Талалаева так хороша?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
