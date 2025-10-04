ФСБ задержала в Самаре лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов

В Самаре задержали лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов.

Сотрудники УФСБ по Самарской области совместно с коллегами из Куйбышевского межрайонного отдела СУ СКР по Самарской области пресекли противозаконную деятельность трех лидеров неформального молодежного объединения футбольных фанатов.

Движение было внесено в соответствии с решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 года в реестр организаций, признанных экстремистскими, а деятельность запрещена на территории РФ.

Как было установлено правоохранителями, один из лидеров движения, 34-летний мужчина, был судим за двойное убийство граждан РФ. Он и двое его подельников вербовали в ряды экстремистской организации новых членов.

«Также они занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской символики», – уточнили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Двоих задержанных на время расследования отправили под арест, третьего – под домашний арест. Проведено более десятка обысков, допрошен ряд свидетелей, назначены судебные экспертизы.