  «Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»
«Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»

Фанаты «Трактора» вывесили баннер в адрес Евгения Кузнецова на игре с «Шанхаем».

Челябинский клуб проиграл команде Жерара Галлана (4:5 ОТ) в выездном матче Fonbet чемпионата КХЛ. 

Болельщики «Трактора» во время игры обратились к воспитаннику клуба Евгению Кузнецову, растянув баннер с надписью: «Кузя #92, в Челябинске лучше торчать!» 

Напомним, ранее Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год. 

Изображение: t.me/lysenkovtv

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
