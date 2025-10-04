«Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»

Фанаты «Трактора» вывесили баннер в адрес Евгения Кузнецова на игре с «Шанхаем».

Челябинский клуб проиграл команде Жерара Галлана (4:5 ОТ) в выездном матче Fonbet чемпионата КХЛ.

Болельщики «Трактора » во время игры обратились к воспитаннику клуба Евгению Кузнецову, растянув баннер с надписью: «Кузя #92, в Челябинске лучше торчать!»

Напомним, ранее Кузнецов подписал контракт с «Металлургом » на год.

Изображение: t.me/lysenkovtv