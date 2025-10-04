«Арсенал» опередил «Ливерпуль» и будет лидером АПЛ после 7-го тура. У команды Артеты 16 очков
«Арсенал» вышел на 1-е место в АПЛ.
В 7-м туре чемпионата Англии команда Микеля Артеты обыграла «Вест Хэм» со счетом 2:0.
Лондонцы набрали 16 очков и опередили «Ливерпуль», который уступил «Челси» (1:2) – у мерсисайдцев 15 баллов. «Канониры» завершат этот тур в роли лидеров лиги.
«Тоттенхэм» и «Борнмут», набравшие по 14 очков, занимают 3-е и 4-е места соответственно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
