«Арсенал» опередил «Ливерпуль» и будет лидером АПЛ после 7-го тура. У команды Артеты 16 очков

«Арсенал» вышел на 1-е место в АПЛ.

В 7-м туре чемпионата Англии команда Микеля Артеты обыграла «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Лондонцы набрали 16 очков и опередили «Ливерпуль », который уступил «Челси» (1:2) – у мерсисайдцев 15 баллов. «Канониры» завершат этот тур в роли лидеров лиги.

«Тоттенхэм » и «Борнмут », набравшие по 14 очков, занимают 3-е и 4-е места соответственно.