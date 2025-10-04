У Винисиуса 8 (4+4) очков в 8 матчах сезона Ла Лиги. Вингер «Реала» забил «Вильярреалу»

Винисиус Жуниор совершил 8 результативных действий в 8 матчах Ла Лиги.

Вингер «Реала » открыл счет в матче с «Вильярреалом » в 8-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).

Теперь на счету бразильского футболиста 4 забитых мяча и 4 результативных паса в 8 играх текущего розыгрыша турнира.

Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь .