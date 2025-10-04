«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Боруссия» Дортмунд примет «РБ Лейпциг».в 6-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Бундеслига. 6 тур
4 октября 13:30, Сигнал Идуна Парк
Не начался
