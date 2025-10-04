  • Спортс
  • Агкацев отбил 6-й пенальти из 9 в РПЛ. У вратаря «Краснодара» рекордный процент отраженных 11-метровых в лиге с момента сбора статистики
Агкацев отбил 6-й пенальти из 9 в РПЛ. У вратаря «Краснодара» рекордный процент отраженных 11-метровых в лиге с момента сбора статистики

Станислав Агкацев отразил более половины пенальти в Мир РПЛ.

Вратарь «Краснодара» совершил сэйв после удара с точки Георгия Мелкадзе в матче с «Ахматом» в 11-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм).

Агкацев отбил свой 6-й пенальти в чемпионатах России из 9 (67%). По данным Opta, это рекордный процент отраженных 11-метровых в лиге за время сбора статистики (с 2009 года). В расчет брали вратарей, которым били больше 5 пенальти.

В первую пятерку по этому показателю также входят Андрей Дикань (8/16, 50%), Богдан Москвичев (3/7, 43%), Евгений Фролов (5/12, 42%), Юрий Лодыгин (3/8, 38%).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: МЯЧ RU
