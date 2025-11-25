  • Спортс
Быстров о составе «Спартака» на матч против ЦСКА: «Романов понимал, что больше будут атаковать левым флангом. Тренер просто подготовился к игре, чего мы не видели до этого»

Владимир Быстров считает, что «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря подготовке.

Вадим Романов возглавил московский клуб 11 ноября после увольнения Деяна Станковича. Он стал первым тренером «Спартака» за шесть лет, выигравшим дебютный матч.

«Романов, выбирая состав на игру, понимал, что больше будут атаковать левым флангом [Игорь] Дмитриев, [Эсекиэль] Барко, [Манфред] Угальде будут создавать тройки, большинство. На правый фланг им нужен был игрок, который много будет бегать вперед, ответственно подойдет ко всей борьбе. Тренер просто подготовился к матчу, чего мы не видели до этого в «Спартаке», – заявил Быстров в шоу «О, Родной футбол!» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал« О, Родной футбол!»
