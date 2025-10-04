«Кто первый чисто делает четверной сальхов, тому 10 тысяч рублей». Евгений Плющенко – фигуристкам на тренировке

Евгений Плющенко предложил ученицам 10 тысяч рублей за чистый четверной сальхов.

В телеграм-канале академии Плющенко опубликовано видео того, как Евгений общается с фигуристками во время тренировки.

«Кто первый делает сегодня четверной сальхов – тому 10 тысяч рублей. Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.

Премию получила 13-летняя Ксения Дудник.

