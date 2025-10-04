«Кто первый чисто делает четверной сальхов, тому 10 тысяч рублей». Евгений Плющенко – фигуристкам на тренировке
Евгений Плющенко предложил ученицам 10 тысяч рублей за чистый четверной сальхов.
В телеграм-канале академии Плющенко опубликовано видео того, как Евгений общается с фигуристками во время тренировки.
«Кто первый делает сегодня четверной сальхов – тому 10 тысяч рублей. Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.
Премию получила 13-летняя Ксения Дудник.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Ангелов Плющенко»
