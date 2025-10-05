7

Мераб Двалишвили победил Кори Сэндхагена на UFC 320 и защитил пояс чемпиона легчайшего веса

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 320, в соглавном поединке которого состоялся бой за титул чемпиона легчайшего веса.

Мераб Двалишвили (21-4) в третий раз защитил пояс, победив Кори Сэндхагена (18-6) единогласным решением судей (49-45 – дважды, 49-46).

Это четвертая победа Двалишвили за 13 месяцев и 14-я – подряд.

Двалишвили – после победы над Сэндхагеном: «Я машина. С каждым боем становлюсь лучше. Следующий бой? Ян в хорошей форме. Можно в декабре»

Двалишвили стал первым, кто провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории

