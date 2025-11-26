Фанаты «Челси» скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
Болельщики «Челси» поиздевались над Ламином Ямалем.
Фанаты «Челси» посвятили вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю издевательскую кричалку.
Лондонская команда обыграла каталонскую со счетом 3:0 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
После неудачного удара 18-летнего испанца по воротам болельщики лондонской команды стали петь «Ты просто дерьмовый Эстевао».
Ямаль перед игрой с «Челси» выложил нарезку своих лучших моментов. В ролике звучат слова: «Я чувствую, что снова становлюсь собой»
