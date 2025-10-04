«МЮ» может уволить Аморима в случае поражения от «Сандерленда» (Telegraph)
«Манчестер Юнайтед» может отправить Рубена Аморима в отставку.
Манкунианцы могут уволить португальского тренера в случае поражения от «Сандерленда» в матче 7-го тура АПЛ.
По данным The Telegraph, главный тренер находится под серьезным давлением в преддверии этой игры и еще одно поражение может сказаться на доверии руководства клуба.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 7 баллов после шести матчей.
«Манчестер Юнайтед» сегодня примет «Сандерленд». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 17:00 по московскому времени.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости