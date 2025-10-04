«МЮ» может уволить Аморима в случае поражения от «Сандерленда» (Telegraph)

«Манчестер Юнайтед» может отправить Рубена Аморима в отставку.

Манкунианцы могут уволить португальского тренера в случае поражения от «Сандерленда » в матче 7-го тура АПЛ .

По данным The Telegraph, главный тренер находится под серьезным давлением в преддверии этой игры и еще одно поражение может сказаться на доверии руководства клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед » занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 7 баллов после шести матчей.

«Манчестер Юнайтед» сегодня примет «Сандерленд». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 17:00 по московскому времени.

