«Акрон» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
«Зенит» сыграет в гостях с «Акроном» в 11-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Самара-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 11 тур
4 октября 10:00, Самара-Арена
