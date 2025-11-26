Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»

Лучано Спаллетти оценил победу «Ювентуса» над «Буде-Глимт».

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти высказался о выездной победе над «Буде-Глимт» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:2).

«Команда сыграла открыто и атаковала, что было непросто, потому что «Буде-Глимт » на этом поле показывает впечатляющую игру в пас и скорость мышления, что несколько пугало нас, когда мы смотрели их предыдущие домашние матчи.

После перерыва мы прибавили и стали атаковать. Это важная победа, которую ребята заслужили, и мы посвящаем ее себе и тем болельщикам, которые приехали, чтобы посмотреть нашу игру здесь.

О том, что Йылдыз и Дэвид вышли на замену

«Дело не в выборе, а в том, чтобы обеспечить развитие всей команды. Я сегодня рад, потому что в раздевалке я видел счастливые лица или, по крайней мере, более расслабленные, потому что игроки тоже люди, и они переживают, когда что-то идет не так. Нет такого, чтобы кому-то было все равно.

Команда продолжала стараться, у нее были хорошие отрезки в матче. Здесь всем нелегко играть. Нам говорили, что здесь кажется, будто хозяева играют в два раза быстрее, что им легче дышать в таком климате, так что трудностей было много.

Было бы обидно не набрать три очка после такого второго тайма, потому что ребята сделали то, что от них требовалось», – сказал Спаллетти.