«Динамо» и «Локомотив» повторили рекорд по результативности в московских дерби в чемпионате России, забив 8 голов за матч

«Динамо» и «Локомотив» повторили рекорд по результативности в московских дерби.

Сегодня железнодорожники обыграли бело-голубых со счетом 5:3 в 11-м туре Мир РПЛ .

Команды повторили рекорд по числу голов, забитых в одном матче между московскими командами в чемпионате России – в 1994 году «Локомотив » разгромил «Торпедо » со счетом 8:0. Всего в истории турнира прошло 705 московских дерби.

«Динамо » также повторило свой антирекорд по пропущенным голам в матчах против московских клубов – ранее бело-голубые пропускали 5 голов только от «Спартака» в 1992 и 2005 годах.