Бэбкок возглавит «Ак Барс». Руководство Татарстана согласовало экс-тренера клубов НХЛ и сборной Канады, о назначении объявят на днях («Mash на спорте»)
По данным «Mash на спорте», руководство Республики Татарстан согласовало кандидатуру канадского тренера, на днях о назначении объявят официально.
По ходу карьеры Бэбкок тренировал «Анахайм», «Детройт», «Торонто», «Коламбус» и сборную Канады. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016).
62-летний специалист не работает на профессиональном уровне с 2023 года, когда он покинул «Блю Джекетс» на фоне скандала. Он просил хоккеистов показать фото с личных телефонов, чтобы «понять, какими людьми они являются за пределами льда».
В то же время ранее сообщалось, что «Ак Барс» дал Анвару Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера. Команда занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 11 очков за 11 матчей.