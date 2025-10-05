«Флорида» и «Тампа» набрали 312 минут штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча

«Флорида» и «Тампа» набрали 312 минут штрафа в предсезонном матче.

«Пантерс» разгромили «Лайтнинг» (7:0) в домашнем выставочном матче.

Игроки «Тампы » в общей сложности получили 172 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 140.

В игре было зафиксировано 5 драк, также произошло множество стычек. Сразу 13 игроков были удалены до конца матча.

У «Лайтнинг» больше всего штрафных минут набрали форварды Дилан Дюк (31, в том числе за драку), форварды Митчелл Чаффи (15, в том числе за драку) и Гейдж Гонсалвеш (15), защитники Макс Крозье (15, в том числе за драку), Роман Шмидт (15), Эмиль Лиллеберг (15, в том числе за драку) и Янис Мозер (15).

У «Пантерс» лидерами по штрафу стали форвард Маки Самоскевич (27, в том числе за драку), Люк Канин (26, в том числе за две драки), Джона Гаджович (17, в том числе за драку) и Картер Верхэге (15), защитник Нико Миккола (16).

Отметим, что Миккола, удаленный до конца матча в третьем периоде, продолжил игру, что осталось незамеченным судьями. Он был на льду при восьмой шайбе «Флориды», которая в итоге была отменена из-за этого обстоятельства.

