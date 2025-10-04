«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)

«Барселона» намерена выйти из проекта Суперлиги.

По данным RAC1, каталонский клуб приветствует реформу Лиги чемпионов от УЕФА и не видит необходимости в создании нового турнира.

«Барса» считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на их просьбу об изменении формата. Каталонцы приветствуют увеличение доходов в связи с этим.

Отношение между УЕФА и «Барсой» улучшились. Каталонский клуб теперь чувствует, что к ним прислушиваются и уважают.

Таким образом, в проекте Суперлиги Европы может остаться только «Реал Мадрид ».