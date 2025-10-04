«Енисей-СТМ» впервые за 17 лет не попал в топ-2 на чемпионате России по регби.

Сегодня красноярская команда проиграла в полуфинале «Динамо» (29:48) и теперь поборется только за бронзу.

В последний раз «Енисей» опускался ниже второго места по итогам сезона 17 лет назад – в 2008 году были третьими.

«Енисей-СТМ» – тринадцатикратный чемпион России. С 1998 года команда всегда попадала в призы по итогам ЧР, и только дважды (2006 и 2008) была третьей.

