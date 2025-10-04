3

«Енисей-СТМ» впервые за 17 лет не попал в топ-2 на чемпионате России по регби

«Енисей-СТМ» впервые за 17 лет не попал в топ-2 на чемпионате России по регби.

Сегодня красноярская команда проиграла в полуфинале «Динамо» (29:48) и теперь поборется только за бронзу.

В последний раз «Енисей» опускался ниже второго места по итогам сезона 17 лет назад – в 2008 году были третьими.

«Енисей-СТМ» – тринадцатикратный чемпион России. С 1998 года команда всегда попадала в призы по итогам ЧР, и только дважды (2006 и 2008) была третьей.

🤯 Шок в нашем регби: чемпион не пробился в финал впервые за 17 лет!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат России по регби
logoЕнисей-СТМ
logoДинамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
🤯 Шок в нашем регби: чемпион не пробился в финал впервые за 17 лет!
44 минуты назадВидеоСпортс"
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо», «Красный Яр» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи
2312 минут назадВидеоСпортс"
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Динамо»
13 минут назадВидеоСпортс"
Главные новости
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо», «Красный Яр» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи
2312 минут назадВидеоСпортс"
«Динамо» впервые в истории вышло в финал чемпионата России по регби
114 минут назад
United Rugby Championship. 2-й тур. «Стормерс» обыграли «Оспрейс», «Коннахт» встретится со «Скарлетс» и другие матчи
2сегодня, 06:10
Кирилл Голосницкий – лучший игрок первого полуфинала ЧР по регби по версии Спортса’‘
вчера, 16:07
В Филевском парке Москвы открылся новый регбийный стадион
10вчера, 12:47
Календарь чемпионата России по регби-2025
629 сентября, 11:25
Юрий Кушнарев: «Приятная победа. Будем восстанавливать силы, важно быть готовыми к матчу в Красноярске»
128 сентября, 16:21
Александр Первухин: «Судейство в матче было очень слабым. Праздник на «ВТБ-Арене» получился для нас испорченным»
828 сентября, 16:17
Дубли Елгина и Голосницкого: лучшие моменты матча «Динамо» и «Енисея-СТМ»
128 сентября, 15:27Видео
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр», «Динамо» победило «Енисей-СТМ» и другие результаты
6528 сентября, 14:59ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34