«Енисей-СТМ» впервые за 17 лет не попал в топ-2 на чемпионате России по регби
«Енисей-СТМ» впервые за 17 лет не попал в топ-2 на чемпионате России по регби.
Сегодня красноярская команда проиграла в полуфинале «Динамо» (29:48) и теперь поборется только за бронзу.
В последний раз «Енисей» опускался ниже второго места по итогам сезона 17 лет назад – в 2008 году были третьими.
«Енисей-СТМ» – тринадцатикратный чемпион России. С 1998 года команда всегда попадала в призы по итогам ЧР, и только дважды (2006 и 2008) была третьей.
🤯 Шок в нашем регби: чемпион не пробился в финал впервые за 17 лет!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
