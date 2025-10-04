  • Спортс
  «Ахмат» впервые при Черчесове проиграл в Мир РПЛ – после 4 побед и 3 ничьих. Прервалась рекордная серия
«Ахмат» впервые при Черчесове проиграл в Мир РПЛ – после 4 побед и 3 ничьих. Прервалась рекордная серия

«Ахмат» потерпел первое поражение в РПЛ после возвращения Станислава Черчесова.

Грозненцы уступили «Краснодару» (0:2) в 11-м туре чемпионата.

Черчесов возглавил чеченский клуб 6 августа. До этого дня под его руководством «Ахмат» одержал в лиге 4 победы и трижды сыграл вничью – это была рекордная для команды серия.

В FONBET Кубке России грозненцы уже уступали – «Зениту» (1:2) и «Оренбургу» (0:1).

Опубликовал: Александр Суряев
