Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу

В АПЛ пройдут матчи 7-го тура.

В пятницу «Борнмут » примет «Фулхэм » в стартовой игре тура.

В субботу «Арсенал » дома сыграет с «Вест Хэмом », «Манчестер Юнайтед » – с «Сандерлендом », а «Ливерпуль » на выезде сразится с «Челси ».

В воскресенье тур завершится матчем «Брентфорд » – «Манчестер Сити ».

Чемпионат Англии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

