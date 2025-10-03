  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
6

Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу

В АПЛ пройдут матчи 7-го тура.

В пятницу «Борнмут» примет «Фулхэм» в стартовой игре тура.

В субботу «Арсенал» дома сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Сандерлендом», а «Ливерпуль» на выезде сразится с «Челси».

В воскресенье тур завершится матчем «Брентфорд» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

7-й тур

Премьер-лига. 7 тур
3 октября 19:00, Дин Корт
Борнмут
Не начался
Фулхэм
Премьер-лига. 7 тур
4 октября 11:30, Элланд Роуд
Лидс
Не начался
Тоттенхэм
Премьер-лига. 7 тур
4 октября 14:00, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
Вест Хэм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Календарь АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
результаты
