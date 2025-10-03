Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
В АПЛ пройдут матчи 7-го тура.
В пятницу «Борнмут» примет «Фулхэм» в стартовой игре тура.
В субботу «Арсенал» дома сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Сандерлендом», а «Ливерпуль» на выезде сразится с «Челси».
В воскресенье тур завершится матчем «Брентфорд» – «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
7-й тур
3 октября 19:00, Дин Корт
4 октября 11:30, Элланд Роуд
4 октября 14:00, Эмирейтс
4 октября 14:00, Олд Траффорд
Не начался
4 октября 16:30, Стэмфорд Бридж
5 октября 13:00, Хилл Дикинсон
Не начался
5 октября 13:00, Вилла Парк
Не начался
5 октября 13:00, Сент-Джеймс Парк
Не начался
5 октября 13:00, Молинью
Не начался
5 октября 15:30, Брентфорд Комьюнити
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости