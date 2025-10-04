НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» – с «Нью-Джерси», «Монреаль» против «Оттавы», «Тампа» встретится с «Флоридой»
В НХЛ пройдут заключительные выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 19:30
«Бостон» – «Рейнджерс» – 21:00
«Лос-Анджелес» – «Анахайм» – 23:00
«Нэшвилл» – «Каролина» – 23:00
«Вашингтон» – «Коламбус» – 02:00
«Чикаго» – «Сент-Луис» – 02:00
«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 02:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости