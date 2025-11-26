У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»

У «Челси» выиграл 9 побед в 11 последних матчах.

Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Барселону» со счетом 3:0 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Синие» не проигрывают с 25 октября – после матча с «Сандерлендом» (1:2) они одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью.

30 ноября «Челси» проведет дерби с «Арсеналом» в рамках 13-го тура АПЛ.