У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Барселону» со счетом 3:0 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Синие» не проигрывают с 25 октября – после матча с «Сандерлендом» (1:2) они одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью.
30 ноября «Челси» проведет дерби с «Арсеналом» в рамках 13-го тура АПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
