У Мбаппе гол и ассист в игре с «Вильярреалом». Форвард «Реала» – лучший бомбардир Ла Лиги с 9 голами в 8 играх

Килиан Мбаппе оформил два результативных действия в игре с «Вильярреалом».

Нападающий «Реала » забил гол и отдал ассист на Винисиуса в матче 8-го тура Ла Лиги (3:1, второй тайм).

На счету Мбаппе 9 голов и две голевые передачи в 8 матчах чемпионата Испании этого сезона. Он лучший бомбардир турнира.

Всего француз забил 13 мячей и отдал 2 результативных паса в 10 матчах этого сезона во всех турнирах.