За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо
«Реал» остался в большинстве в матче с «Вильярреалом».
Удаление случилось на 77-й минуте матча 8-го тура Ла Лиги.
При счете 2:1 в пользу мадридской команды защитник «Вильярреала» Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса. Бразилец упал на газон, схватившись за лицо.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Главным арбитром был Гильермо Куадра Фернандес.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости