За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо

«Реал» остался в большинстве в матче с «Вильярреалом».

Удаление случилось на 77-й минуте матча 8-го тура Ла Лиги .

При счете 2:1 в пользу мадридской команды защитник «Вильярреала » Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса . Бразилец упал на газон, схватившись за лицо.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала ». Главным арбитром был Гильермо Куадра Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»