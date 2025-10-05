  • Спортс
  • За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо
За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо

«Реал» остался в большинстве в матче с «Вильярреалом».

Удаление случилось на 77-й минуте матча 8-го тура Ла Лиги

При счете 2:1 в пользу мадридской команды защитник «Вильярреала» Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса. Бразилец упал на газон, схватившись за лицо. 

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Главным арбитром был Гильермо Куадра Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
