Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды» за 2 периода в своем 1-м матче на предсезонке. Вратарь «Тампы» отразил 20 из 26 бросков

Андрей Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды» за 2 периода.

Вратарь «Тампы » вышел в старте на заключительный для команды предсезонный матч против «Пантерс» (0:7).

За два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%), пропустив 5 из 6 шайб при большинстве у соперника.

Затем он уступил место в воротах Фениксу Копли (11 сэйвов после 12 бросков), недавно взятому «Лайтнинг» с драфта отказов «Лос-Анджелеса».

Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер «Тампы» Джон Купер связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.