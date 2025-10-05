Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды» за 2 периода в своем 1-м матче на предсезонке. Вратарь «Тампы» отразил 20 из 26 бросков
Андрей Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды» за 2 периода.
Вратарь «Тампы» вышел в старте на заключительный для команды предсезонный матч против «Пантерс» (0:7).
За два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%), пропустив 5 из 6 шайб при большинстве у соперника.
Затем он уступил место в воротах Фениксу Копли (11 сэйвов после 12 бросков), недавно взятому «Лайтнинг» с драфта отказов «Лос-Анджелеса».
Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер «Тампы» Джон Купер связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.
