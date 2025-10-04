Ландо Норрис ответил на претензии: «Это же «Ред Булл», они всегда жалуются»

Норрис ответил на критику со стороны «Ред Булл».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что не понимает причин критики со стороны боссов «Ред Булл ».

Ранее Гельмут Марко и Лоран Мекьес заявили, что Норрис заблокировал Ферстаппена в конце быстрого круга в финале квалификации к Гран-при Сингапура . Недоволен был и сам Макс .

«Они всегда и на все жалуются, это же «Ред Булл». Что касается самого инцидента – то я вообще ни о чем не знал. Я ехал где-то в трех секундах впереди. Так что я не могу этого понять.

Что касается предстоящей гонки, то будучи лидером тебе очень легко контролировать ситуацию на этой трассе – в чем я сам убедился в прошлом году. Но завтра меня ждет совсем другая история, нужно будет пытаться отыгрывать позиции, притом, что наша машина не так уж быстра.

При этом в этот уик-энд я не тренировался на длинной дистанции. Тем не менее, я настроен оптимистично и постараюсь отыграть несколько позиций», – рассказал Норрис.

