  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис ответил на претензии: «Это же «Ред Булл», они всегда жалуются»
7

Ландо Норрис ответил на претензии: «Это же «Ред Булл», они всегда жалуются»

Норрис ответил на критику со стороны «Ред Булл».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что не понимает причин критики со стороны боссов «Ред Булл».

Ранее Гельмут Марко и Лоран Мекьес заявили, что Норрис заблокировал Ферстаппена в конце быстрого круга в финале квалификации к Гран-при Сингапура. Недоволен был и сам Макс.

«Они всегда и на все жалуются, это же «Ред Булл». Что касается самого инцидента – то я вообще ни о чем не знал. Я ехал где-то в трех секундах впереди. Так что я не могу этого понять.

Что касается предстоящей гонки, то будучи лидером тебе очень легко контролировать ситуацию на этой трассе – в чем я сам убедился в прошлом году. Но завтра меня ждет совсем другая история, нужно будет пытаться отыгрывать позиции, притом, что наша машина не так уж быстра.

При этом в этот уик-энд я не тренировался на длинной дистанции. Тем не менее, я настроен оптимистично и постараюсь отыграть несколько позиций», – рассказал Норрис.

Гельмут Марко: «Действия Норриса неприемлемы, он заблокировал Ферстаппена в двух последних поворотах»

Макс Ферстаппен обвинил Норриса в помехе в квалификации: «Я это запомню»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Изак Аджар об ошибке в квалификации: «От гонки мы теперь можем вообще ничего не ждать. Потому что это Сингапур»
10 минут назад
Лоран Мекьес: «Ферстаппен был бы гораздо ближе к Расселлу, если бы не трафик»
110 минут назад
Льюис Хэмилтон: «С учетом стартовой позиции вряд ли сможем многое сделать в гонке»
20 минут назад
Фредерик Вассер: «Феррари» не извлекала максимум из болида. 1-я практика и 1-й сегмент – позитивные моменты»
735 минут назад
Кими Антонелли: «Мог побороться за поул, но допустил много ошибок»
136 минут назад
Оскар Пиастри: «Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Пока «Макларен» недостаточно быстр»
337 минут назад
Юки Цунода: «Машина скользила по трассе всеми четырьмя колесами, это сильно меня замедляло»
350 минут назад
Фернандо Алонсо: «Заработать очки в гонке будет непросто»
156 минут назад
Макс Ферстаппен о Норрисе: «Помехи можно было избежать. Иногда люди теряют концентрацию, ошибаются»
157 минут назад
Шарль Леклер о 7-м месте: «Нужно выступать лучше. Я выложился по полной, но болидом тяжело управлять»
3сегодня, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото