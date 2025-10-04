  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»
47

Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»

Вячеслав Колосков заявил о двойных стандартах ФИФА в вопросе России и Израиля.

Ранее ФИФА решила не отстранять Израиль от международных турниров. Джанни Инфантино заявил, что организация «не может решать геополитические вопросы».

«Неотстранение Израиля после отстранения России – очередные двойные стандарты от ФИФА и Инфантино. При том, что Израиль, в отличие от России, является агрессором.

Мне сложно понять, по какой причине принято такое решение, но я его ожидал. При этом сложившаяся ситуация никак не может повлиять на возвращение российских команд в международные соревнования, потому что Джанни принял очень жесткую позицию в этом отношении», – заявил почетный президент РФС.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2510 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoсборная Израиля по футболу
logoВячеслав Колосков
Политика
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Осасуны» в знак поддержки Палестины и протеста против Израиля закидали штрафную «Хетафе» теннисными мячами во время игры Ла Лиги
17вчера, 20:07
Колобков о словах главы ФИФА про Палестину и футбол как способ объединять людей: «Было б здорово услышать это в 2022-м про Россию. Желаю Инфантино последовательности и смелости»
23вчера, 17:41
Доннарумма, Тонали, Калафьори, Бастони, Кин, Ретеги, Локателли – в составе сборной Италии на матчи с Эстонией и Израилем
53вчера, 11:14
Главные новости
«Акрон» сдержал «Зенит» – 1:1. Дзюба на 95-й с пенальти пробил выше ворот, гол Артема отменили из-за офсайда на 89-й
2175 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
4886 минут назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
8 минут назадТелеграм
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Валенсия» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
248 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» примет «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях у «Лидса»
5038 минут назадLive
Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде» и давит на Ковача. Хавбек играет в среднем 33 минуты в Бундеслиге в этом сезоне (Bild)
1847 минут назад
Флик о Ямале и сборной: «Я хочу защитить своего футболиста. Мы не знаем, когда Ламин вернется после травмы»
31сегодня, 10:50
Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева
31сегодня, 10:22
Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»
38сегодня, 10:05
«Динамо» и «Локомотив» сойдутся на поле! Ставьте на игру и забирайте бонус от FONBET
сегодня, 10:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» не выигрывает 13 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ
74 минуты назад
Плющенко и Нагорный сыграют за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова
118 минут назад
«Я играл с Роналдиньо, лучшим в мире, и не видел никого сильнее. Но Месси доказал, что это возможно, став лучшим игроком, которого мы когда-либо видели». Ларссон про Лео
328 минут назад
Сборная Боливии проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед игрой с Россией
346 минут назад
«Спартак»: «11 лет без Черенкова. Красно-белая легенда, гениальный игрок и символ целой эпохи. Светлая память народному футболисту»
354 минуты назад
Аллегри перед «Ювентусом»: «Милану» важно сделать еще один шаг вперед против команды, которая поборется за топ-4 в Серии А. Для выхода в ЛЧ нужно набрать 72-74 очка»
1сегодня, 11:05
«Рубин» – «Крылья Советов». Кузяев, Сутормин, Даку, Ахметов играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
1сегодня, 11:00
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Уфы», «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
2сегодня, 11:00Live
Непомнящий о непопадании Захаряна в сборную: «Что такое – два раза сыграть по 25 минут? Думаю, он вернется в «Динамо» – и тогда все будет проще»
3сегодня, 10:58
«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 10:43