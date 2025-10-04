Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»

Вячеслав Колосков заявил о двойных стандартах ФИФА в вопросе России и Израиля.

Ранее ФИФА решила не отстранять Израиль от международных турниров. Джанни Инфантино заявил, что организация «не может решать геополитические вопросы».

«Неотстранение Израиля после отстранения России – очередные двойные стандарты от ФИФА и Инфантино. При том, что Израиль, в отличие от России, является агрессором.

Мне сложно понять, по какой причине принято такое решение, но я его ожидал. При этом сложившаяся ситуация никак не может повлиять на возвращение российских команд в международные соревнования, потому что Джанни принял очень жесткую позицию в этом отношении», – заявил почетный президент РФС .