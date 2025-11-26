  • Спортс
  • Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»

В Лиге чемпионов проходят матчи 5-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Челси» разгромил «Барселону» (3:0), «Манчестер Сити» проиграл «Байеру» (0:2), «Ювентус» в гостях обыграл «Буде-Глимт» (3:2), «Наполи» победил «Карабах» (2:0), «Бенфика» одолела «Аякс» (2:0).

Лига чемпионов

5-й тур

25 ноября 17:45, Тюрк Телеком Стэдиум
Галатасарай
Завершен
0 - 1
Юнион
Матч окончен
90’
Ньянг   Лисен
Уньяй
89’
Уньяй
80’
71’
Флоруч   Буфаль
71’
Аит-Эль-Хадж   Схофс
Бурук
70’
Санчес
64’
Торрейра
63’
63’
Халайли
58’
Дэвид   Родригес
57’
  Дэвид
Якобс   Уньяй
53’
2тайм
Перерыв
36’
Дэвид
Гюндоган
13’
Галатасарай
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Торрейра, Гюндоган, Йылмаз, Икарди, Сане
Запасные: Шен, Гювенч, Кочак, Кахраман, Карасу, Балта, Уньяй, Арач, Кутуджу
1тайм
Юнион:
Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Аит-Эль-Хадж, Ньянг, ван де Перре, Зорган, Халайли, Дэвид, Флоруч
Запасные: Хамбаре, Патрис, Смит, Гигер, Барри, Родригес, Лисен, Расмуссен, Схофс, Буфаль
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 17:45, Йохан Кройфф Арена
Аякс
Завершен
0 - 2
Бенфика
Матч окончен
90’
+3’
Баррейро   Регу
90’
+2’
Павлидис   Силва
90’
  Баррейро
Регеер   Моро
83’
81’
Судаков   Томаш Араужу
Годтс   Дольберг
75’
Классен   Фитц-Джим
74’
Бунида   Глух
74’
74’
Даль
Вегорст
69’
Вейндал   Мокио
60’
2тайм
Перерыв
6’
  Даль
Аякс
Ярош, Вейндал, Бас, Шутало, Регеер, Итакура, Годтс, Тайлор, Классен, Бунида, Вегорст
Запасные: Херкенс, Моро, Эдвардсен, Лукас Роза, Мокио, Алдерс, Глух, Макконнелл, Гоэи, Фитц-Джим, Дольберг, Пасвеер
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Барренечеа, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Павлидис
Запасные: Томаш Араужу, Иванович, Уайндер, Велозу, Скьеллеруп, Престианни, Самуэл Соареш, Силва, Энрике Араужу, Обрадор, Рего, Регу
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Аспмюра
Буде-Глимт
Завершен
2 - 3
Ювентус
Матч окончен
90’
+4’
Маккенни
90’
+1’
  Дэвид
Хег   Хельмерсен
87’
  Фет
87’
85’
Кабаль
83’
Франсишку Консейсау   Жегрова
Бломберг   Хеуге
77’
Эвьен   Йоргенсен
77’
75’
Опенда   Дэвид
75’
Камбьязо   Кабаль
68’
Миретти   К. Тюрам
Алеэсами   Моэ
61’
Дубвик Мяятя   Эукленд
61’
59’
  Маккенни
50’
Миретти
48’
  Опенда
46’
Аджич   Йылдыз
2тайм
Перерыв
39’
Келли
  Бломберг
27’
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Бломберг, Дубвик Мяятя, Хег
Запасные: Лунд, Моэ, Рииснес, Хельмерсен, Эукленд, Салтнес, Клюнге, Йоргенсен, Брендбо, Басси, Нильсен, Хеуге
1тайм
Ювентус:
Перин, Келли, Калулу, Копмейнерс, Аджич, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Локателли, Миретти, Маккенни, Опенда
Запасные: Ди Грегорио, Рухи, К. Тюрам, Фускальдо, Кабаль, Костич, Йылдыз, Жоау Мариу, Влахович, Жегрова, Дэвид
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Стадион Велодром
Марсель
Завершен
2 - 1
Ньюкасл
Матч окончен
Обамеянг   Вас
90’
+2’
Гринвуд   Гомес
88’
Вермерен
83’
72’
Уиллок   Рэмзи
72’
Гордон   Вольтемаде
Гринвуд
67’
65’
Берн
Бакола   О`Райли
62’
61’
Шер   Эланга
60’
Ливраменто   Холл
60’
Дж. Мерфи   Майли
Эмерсон
52’
  Обамеянг
50’
  Обамеянг
46’
2тайм
Перерыв
42’
Гордон
Бакола
36’
20’
Уиллок
6’
  Барнс
Балерди
3’
Марсель
Рульи, Эмерсон, Балерди, Павар, Веа, Хейбьерг, Вермерен, Пайшао, Бакола, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: ван Нек, Кондогбиа, Иган-Райли, Гомес, О`Райли, Ммади, Вас, де Ланге, Гарсия, Надир
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Шер, Тиав, Барнс, Уиллок, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Тонали, Дж. Мерфи, Гордон
Запасные: Томпсон, Рэмсдейл, Жоэлинтон, Эланга, А. Мерфи, Холл, Вольтемаде, Ботман, Рэмзи, Майли, Алаби
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
0 - 2
Байер
Матч окончен
83’
Кофан   Телла
77’
Кофан
Хусанов   Шерки
65’
Мармуш   Холанд
65’
60’
Гримальдо
54’
  Шик
Бобб   Доку
46’
Аит-Нури   О`Райли
46’
Льюис   Фоден
46’
2тайм
Перерыв
23’
  Гримальдо
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Аке, Стоунз, Хусанов, Рейндерс, Льюис, Нико Гонсалес, Савиньо, Мармуш, Бобб
Запасные: Рубен Диаш, Шерки, Бернарду Силва, Доку, Беттинелли, Доннарумма, Гвардиол, О`Райли, Холанд, Матеуш Нунеш, Фоден
1тайм
Байер:
Флеккен, Гримальдо, Поку, Белосьян, Баде, Куанса, Тилльман, Алеиш Гарсия, Маза, Кофан, Шик
Запасные: Калбрет, Ломб, Шлих, Поль, Эчеверри, Менса, Менса, Хавигхорст, Бен-Сегир, Телла
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
3 - 0
Барселона
Матч окончен
Эстевао   Джордж
83’
Джеймс   Ачимпонг
82’
80’
Ямаль   Ольмо
80’
Бальде   Мартин
Нету   Гиттенс
75’
  Делап
73’
62’
Фермин Лопес   Кристенсен
62’
Левандовски   Рафинья
Гарначо   Делап
59’
  Эстевао
55’
Мареска
52’
46’
Ферран Торрес   Рэшфорд
Гюсто   Сантос
46’
2тайм
Перерыв
44’
Араухо
Гюсто
40’
32’
Араухо
  Кунде
27’
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Эстевао, Нету
Запасные: Гиттенс, Гиу, Адарабиойо, Хато, Жоао Педро, Джордж, Йоргенсен, Бадьяшиль, Ачимпонг, Сантос, Буонанотте, Делап
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде, Эрик Гарсия, де Йонг, Ферран Торрес, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Рафинья, Рэшфорд, Бардагжи, Берналь, Кочен, Кристенсен, Мартин, Касадо, Ольмо, Шченсны, Дро Фернандес
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
4 - 0
Вильярреал
Матч окончен
  Свенссон
90’
+5’
Антон   Джан
84’
83’
Бьюкенен   Ахомаш
83’
Моуриньо   Наварро
Фабиу Силва
82’
Нмеча   Гросс
77’
Забитцер   Беллингем
77’
74’
Комесанья   Парехо
Адейеми
71’
Брандт   Чуквуэмека
68’
Гирасси   Фабиу Силва
68’
65’
Пепе   Молейро
65’
Парти   Марин
  Адейеми
58’
  Гирасси
54’
Гирасси
54’
52’
Фойт
2тайм
Перерыв
  Гирасси
45’
+2’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Забитцер, Нмеча, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Джан, Дюранвиль, Фабиу Силва, Кэмпбелл, Бенсебайни, Гросс, Остшиньски, Майер, Рюэрсон, Мане, Беллингем, Чуквуэмека
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Фойт, Моуриньо, Бьюкенен, Гуйе, Парти, Комесанья, Олувасейи, Пепе
Запасные: Наварро, Айосе Перес, Соломон, Микаутадзе, Ахомаш, Тенас, Альтимира, Марин, Парехо, Жерар Морено, Педраса, Молейро
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
2 - 0
Карабах
Матч окончен
Буонджорно   Жезус
90’
Нерес   Вергара
90’
Ррахмани
77’
76’
Джафаргулиев   Байрамов
76’
Матеус   Болт
76’
Дуран   Ахундзаде
Хейлунд   Лукка
75’
Ланг   Элмаз
75’
  Янкович
72’
  Мактоминей
65’
Бекема   Политано
64’
61’
Медина   Ммаэ
61’
Андраде   Кащук
Хейлунд
56’
55’
Янкович
Ланг
50’
2тайм
Перерыв
43’
Медина
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Ланг, Нерес, Оливера, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Политано, Элмаз, Амброзино, Контини-Барановский, Ферранте, Жезус, Вергара, Лукка
1тайм
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Аддай, Зубир, Андраде, Дуран
Запасные: Ммаэ, Магомедалиев, Байрамов, Кащук, Гурбанлы, Бунтич, Куаку, Ахундзаде, Болт, Гусейнов, Хони Монтьель
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Синобо Стэдиум
Славия
Завершен
0 - 0
Атлетик
Матч окончен
85’
Паредес
Зафеирис   Хитил
79’
79’
Аресо   Лекуэ
79’
Гурусета   Унаи Гомес
64’
Руис де Галаррета   Хаурегисар
61’
Вальверде
58’
Беренгер   Н. Уильямс
58’
Сансет   Санчес
Саньянг   Кушей
55’
Мбоджи   Боржил
55’
Доудера   Голеш
55’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Руис де Галаррета
Трпишовски
42’
Хоры
40’
19’
Гурусета
Провод
15’
Славия
Станек, Мбоджи, Халоупек, Зима, Мозес, Зафеирис, Садилек, Саньянг, Провод, Доудера, Хоры
Запасные: Маркович, Хасиока, Влчек, Прекоп, Голеш, Огбу, Боржил, Чам, Елинек, Кушей, Хитил, Тоула
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Паредес, Вивиан, Аресо, Рего Мора, Руис де Галаррета, Наварро, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Санчес, Н. Уильямс, Йерро, Лапорт, Весга, Хаурегисар, Унаи Гомес, Падилья, Лекуэ, Сантос Линарес, Горосабель, Берчиче
