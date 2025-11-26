Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»

В Лиге чемпионов проходят матчи 5-го тура.

В Лиге чемпионов пройдут матчи в рамках 5-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Челси » разгромил «Барселону» (3:0), «Манчестер Сити » проиграл «Байеру » (0:2), «Ювентус » в гостях обыграл «Буде-Глимт» (3:2), «Наполи » победил «Карабах» (2:0), «Бенфика» одолела «Аякс» (2:0).

Лига чемпионов

5-й тур

Лига чемпионов. 5 тур 25 ноября 20:00, Аспмюра Буде-Глимт Завершен 2 - 3 Ювентус Матч окончен 90’ +4’ Маккенни 90’ +1’ Дэвид

Хег Хельмерсен 87’ Фет

87’ 85’ Кабаль 83’ Франсишку Консейсау Жегрова Бломберг Хеуге 77’ Эвьен Йоргенсен 77’ 75’ Опенда Дэвид 75’ Камбьязо Кабаль 68’ Миретти К. Тюрам Алеэсами Моэ 61’ Дубвик Мяятя Эукленд 61’ 59’ Маккенни

50’ Миретти 48’ Опенда

46’ Аджич Йылдыз 2 тайм Перерыв 39’ Келли Бломберг

27’ Буде-Глимт Хайкин, Бьеркан, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Бломберг, Дубвик Мяятя, Хег Запасные: Лунд, Моэ, Рииснес, Хельмерсен, Эукленд, Салтнес, Клюнге, Йоргенсен, Брендбо, Басси, Нильсен, Хеуге 1 тайм Ювентус: Перин, Келли, Калулу, Копмейнерс, Аджич, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Локателли, Миретти, Маккенни, Опенда Запасные: Ди Грегорио, Рухи, К. Тюрам, Фускальдо, Кабаль, Костич, Йылдыз, Жоау Мариу, Влахович, Жегрова, Дэвид

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

