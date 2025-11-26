Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»

В Лиге чемпионов проходят матчи 5-го тура.
В Лиге чемпионов пройдут матчи в рамках 5-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Во вторник «Челси» разгромил «Барселону» (3:0), «Манчестер Сити» проиграл «Байеру» (0:2), «Ювентус» в гостях обыграл «Буде-Глимт» (3:2), «Наполи» победил «Карабах» (2:0), «Бенфика» одолела «Аякс» (2:0).
Лига чемпионов
5-й тур
Галатасарай
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Торрейра, Гюндоган, Йылмаз, Икарди, Сане
Запасные: Шен, Гювенч, Кочак, Кахраман, Карасу, Балта, Уньяй, Арач, Кутуджу
Юнион:
Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Аит-Эль-Хадж, Ньянг, ван де Перре, Зорган, Халайли, Дэвид, Флоруч
Запасные: Хамбаре, Патрис, Смит, Гигер, Барри, Родригес, Лисен, Расмуссен, Схофс, Буфаль
Аякс
Ярош, Вейндал, Бас, Шутало, Регеер, Итакура, Годтс, Тайлор, Классен, Бунида, Вегорст
Запасные: Херкенс, Моро, Эдвардсен, Лукас Роза, Мокио, Алдерс, Глух, Макконнелл, Гоэи, Фитц-Джим, Дольберг, Пасвеер
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Барренечеа, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Павлидис
Запасные: Томаш Араужу, Иванович, Уайндер, Велозу, Скьеллеруп, Престианни, Самуэл Соареш, Силва, Энрике Араужу, Обрадор, Рего, Регу
Франсишку Консейсау Жегрова
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Бломберг, Дубвик Мяятя, Хег
Запасные: Лунд, Моэ, Рииснес, Хельмерсен, Эукленд, Салтнес, Клюнге, Йоргенсен, Брендбо, Басси, Нильсен, Хеуге
Ювентус:
Перин, Келли, Калулу, Копмейнерс, Аджич, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Локателли, Миретти, Маккенни, Опенда
Запасные: Ди Грегорио, Рухи, К. Тюрам, Фускальдо, Кабаль, Костич, Йылдыз, Жоау Мариу, Влахович, Жегрова, Дэвид
Марсель
Рульи, Эмерсон, Балерди, Павар, Веа, Хейбьерг, Вермерен, Пайшао, Бакола, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: ван Нек, Кондогбиа, Иган-Райли, Гомес, О`Райли, Ммади, Вас, де Ланге, Гарсия, Надир
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Шер, Тиав, Барнс, Уиллок, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Тонали, Дж. Мерфи, Гордон
Запасные: Томпсон, Рэмсдейл, Жоэлинтон, Эланга, А. Мерфи, Холл, Вольтемаде, Ботман, Рэмзи, Майли, Алаби
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Аке, Стоунз, Хусанов, Рейндерс, Льюис, Нико Гонсалес, Савиньо, Мармуш, Бобб
Запасные: Рубен Диаш, Шерки, Бернарду Силва, Доку, Беттинелли, Доннарумма, Гвардиол, О`Райли, Холанд, Матеуш Нунеш, Фоден
Байер:
Флеккен, Гримальдо, Поку, Белосьян, Баде, Куанса, Тилльман, Алеиш Гарсия, Маза, Кофан, Шик
Запасные: Калбрет, Ломб, Шлих, Поль, Эчеверри, Менса, Менса, Хавигхорст, Бен-Сегир, Телла
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Эстевао, Нету
Запасные: Гиттенс, Гиу, Адарабиойо, Хато, Жоао Педро, Джордж, Йоргенсен, Бадьяшиль, Ачимпонг, Сантос, Буонанотте, Делап
Барселона:
Гарсия, Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде, Эрик Гарсия, де Йонг, Ферран Торрес, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Рафинья, Рэшфорд, Бардагжи, Берналь, Кочен, Кристенсен, Мартин, Касадо, Ольмо, Шченсны, Дро Фернандес
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Забитцер, Нмеча, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Джан, Дюранвиль, Фабиу Силва, Кэмпбелл, Бенсебайни, Гросс, Остшиньски, Майер, Рюэрсон, Мане, Беллингем, Чуквуэмека
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Фойт, Моуриньо, Бьюкенен, Гуйе, Парти, Комесанья, Олувасейи, Пепе
Запасные: Наварро, Айосе Перес, Соломон, Микаутадзе, Ахомаш, Тенас, Альтимира, Марин, Парехо, Жерар Морено, Педраса, Молейро
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Ланг, Нерес, Оливера, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Политано, Элмаз, Амброзино, Контини-Барановский, Ферранте, Жезус, Вергара, Лукка
Карабах:
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Аддай, Зубир, Андраде, Дуран
Запасные: Ммаэ, Магомедалиев, Байрамов, Кащук, Гурбанлы, Бунтич, Куаку, Ахундзаде, Болт, Гусейнов, Хони Монтьель
Руис де Галаррета Хаурегисар
Славия
Станек, Мбоджи, Халоупек, Зима, Мозес, Зафеирис, Садилек, Саньянг, Провод, Доудера, Хоры
Запасные: Маркович, Хасиока, Влчек, Прекоп, Голеш, Огбу, Боржил, Чам, Елинек, Кушей, Хитил, Тоула
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Паредес, Вивиан, Аресо, Рего Мора, Руис де Галаррета, Наварро, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Санчес, Н. Уильямс, Йерро, Лапорт, Весга, Хаурегисар, Унаи Гомес, Падилья, Лекуэ, Сантос Линарес, Горосабель, Берчиче
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
