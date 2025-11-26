Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»

Пеп Гвардиола высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Байера».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Байером » в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:2).

О том, что он сказал в раздевалке после матча

«Это останется между нами».

Об игре

«Я беру на себя всю ответственность, но все же считаю, что, хотя в стартовом составе вышли выдающиеся игроки, нам не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне. Теперь мы должны бороться в следующих матчах».

«Байер» был хорош. В целом мы тоже действовали очень хорошо, у нас было больше моментов, чем у них, но это были полумоменты».

О 10 изменениях в стартовом составе

«Если мы выигрываем, это не проблема, но я должен признать, что, возможно, это много. Но я думаю, что, играя каждые два-три дня, мы должны [вносить изменения], но, судя по результату, возможно, их было слишком много».

О матче с «Реалом»

«У нас еще есть время».