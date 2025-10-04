  • Спортс
  • Защитник «Ахмата» Ндонг плечом разбил губу Сперцяну во время конфликта и получил красную. Хавбек «Краснодара» предупрежден «за провокационные действия»
Защитник «Ахмата» Ндонг плечом разбил губу Сперцяну во время конфликта и получил красную. Хавбек «Краснодара» предупрежден «за провокационные действия»

Усман Ндонг получил красную карточку за агрессивное поведение.

На 81-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» у защитника «Ахмата» возник конфликт с Эдуардом Сперцяном.

Хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой.

Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

