Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой в «Кофемании». Федор вел запись разговора и подал заявление, идет проверка (Иван Карпов)

Бывший тесть Александра Кокорина вымогал у Федора Смолова 1 млн долларов.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на инсайдера Иван Карпов , сторона защиты экс-форварда «Краснодара » заявила, что бывший тесть Кокорина Руслан Валитов пытался получить у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело о драке в «Кофемании».

Первый разговор Смолова с Валитовым и пострадавшим в драке Андреем Попелухой состоялся в ресторане Christian. Там Смолову намекнули, что деньги якобы нужны для «решения вопроса с органами». При этом утверждалось, что у Попелухи есть связи в спецслужбах, способные повлиять на ход следствия.

В тот же день Смолов провел отдельный разговор с Валитовым, отказался платить за влияние на силовые структуры и подчеркнул, что намерен действовать в рамках закона. При этом Федор предложил для мирного урегулирования конфликта увеличить размер компенсации за вред здоровью и моральный ущерб с одного до пяти миллионов рублей.

Однако Валитов стал убеждать Смолова, что в этом случае ничего хорошего тому не светит. По совету адвокатов Смолов вел запись разговора, после чего подал заявление в правоохранительные органы о вымогательстве и покушении на мошенничество. Сейчас по факту обращения футболиста проводится проверка.