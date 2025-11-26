«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент

«Ювентус» впервые победил в этой ЛЧ.

«Ювентус» одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Буде-Глимт » на выезде со счетом 3:2 в 5-м туре общего этапа. Джонатан Дэвид забил победный гол на 91-й минуте.

До этого у «Ювентуса » были три ничьих – с «Боруссией» Дортмунд (4:4), «Вильярреалом» (2:2) и «Спортингом» (1:1) – и поражение от «Реала» (0:1).

Туринцы с 6 очками занимают 21 место в турнирной таблице на данную минуту.