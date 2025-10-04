СКА не планирует увольнять Ларионова. Руководство клуба полностью поддерживает тренера («Матч ТВ»)

СКА не планирует увольнять Игоря Ларионова.

Ранее появилась информация , что главный тренер армейцев может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

«Вопреки слухам, увольнение главного тренера не обсуждалось руководством СКА . Напротив, все понимают, что процесс становления новой команды продолжительный. И на данном этапе главный тренер имеет полную поддержку со стороны руководителей клуба.

Ему не ставили ультиматумы, что он должен обязательно выиграть два следующих матча – в гостях с «Локомотивом» и «Автомобилистом». Все в рабочем режиме готовятся к этим матчам.

Команда за лето радикально перестроилась, а со старта чемпионата прошел только один месяц – СКА сейчас находится в зоне плей‑офф, лишь на два очка отставая от третьего места на Западе», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник из клуба.

