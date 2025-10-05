Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»

Александр Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах.

«Вашингтон» обыграл «Блю Джекетс» (2:1) в заключительном выставочном матче. Для 40-летнего капитана «столичных» он был вторым на предсезонке.

Россиянин (14:04, 2:08 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. В его активе 4 броска в створ (1 – мимо) и 1 силовой прием. Также россиянин допустил 1 потерю.

В первом матче в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» дома 8 октября (начало по московскому времени – 9 октября в 02:30).

Овечкин в 1-м матче предсезонки: 1 бросок, 3 хита, «минус 2» за 21:07 (7:54 – в большинстве) с «Бостоном»

Овечкин «прогулял» предсезонку, но это тренд для звезд НХЛ