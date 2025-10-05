Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты – забил локтями в партере

Алекс Перейра досрочно победил Магомеда Анкалаева.

В главном событии UFC 320 Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в первом раунде за 1 минуту 20 секунд – видео нокаута .

Перейра вернул титул в полутяжелом весе и взял реванш за поражение единогласным решением судей в марте-2025.

Перейра – после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»