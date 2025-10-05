Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты – забил локтями в партере
Алекс Перейра досрочно победил Магомеда Анкалаева.
В главном событии UFC 320 Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в первом раунде за 1 минуту 20 секунд – видео нокаута.
Перейра вернул титул в полутяжелом весе и взял реванш за поражение единогласным решением судей в марте-2025.
Перейра – после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости