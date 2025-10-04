Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»

Рубен Аморим поделился мыслями относительно работы в «Манчестер Юнайтед».

– После матча с «Брентфордом» вы сказали, что не боитесь потерять работу. Почему?

– Потому что худшее в тренерской работе – не выигрывать. У меня были такие же ощущения в «Каза Пия », когда я проигрывал в третьем дивизионе.

Конечно, быть в Манчестер «Юнайтед» – мечта. И я хочу продолжать здесь работать, хочу бороться за это место. Но проблема в том, что я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений.

Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я хочу продолжать работать.

Но когда мы не выигрываем, я страдаю именно от этого. Дело не в страхе потерять работу. Мне все равно.

Когда матч завершается, мне все равно на мою должность. Мне больно только от того, что мы не победили или не справились. Это ранит больше всего, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

Ранее сообщалось , что «МЮ» может уволить Аморима в случае поражения сегодня от «Сандерленда».