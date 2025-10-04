  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»
16

Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»

Рубен Аморим поделился мыслями относительно работы в «Манчестер Юнайтед».

– После матча с «Брентфордом» вы сказали, что не боитесь потерять работу. Почему?

– Потому что худшее в тренерской работе – не выигрывать. У меня были такие же ощущения в «Каза Пия», когда я проигрывал в третьем дивизионе.

Конечно, быть в Манчестер «Юнайтед» – мечта. И я хочу продолжать здесь работать,  хочу бороться за это место. Но проблема в том, что я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений.

Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я хочу продолжать работать.

Но когда мы не выигрываем, я страдаю именно от этого. Дело не в страхе потерять работу. Мне все равно.

Когда матч завершается, мне все равно на мою должность. Мне больно только от того, что мы не победили или не справились. Это ранит больше всего, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Ранее сообщалось, что «МЮ» может уволить Аморима в случае поражения сегодня от «Сандерленда».

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2216 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoРубен Аморим
logoКаза Пия
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
отставки
logoвысшая лига Португалия
Д3 Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева
311 минут назад
«Акрон» – «Зенит». 0:1 – Педро забил на 11-й. Онлайн-трансляция
1515 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
12332 минуты назадLive
«Динамо» и «Локомотив» сойдутся на поле! Ставьте на игру и забирайте бонус от FONBET
33 минуты назадРеклама
Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой в «Кофемании». Федор вел запись разговора и подал заявление, идет проверка (Иван Карпов)
68сегодня, 09:18
Писарев про РПЛ: «16 Талалаевых – это перебор, 16 Семаков – скучно. Сергей – замечательный, но я наперед знаю любую его пресс-конференцию, разве плохо, когда тренер может выдать что-то эдакое?»
25сегодня, 09:16
«Буде-Глимт» Хайкина – «Спартак» 90-х. Топовый подкаст Cappuccino and Catenaccio – на ВидеоСпортсе’‘!
сегодня, 09:00Видео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Валенсия» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
22сегодня, 08:55
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Лацио» примет «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
6сегодня, 08:40
Мостовой поздравил Каннаваро с назначением в сборную Узбекистана стихотворением: «Желаю ярких, красочных побед. От Мостового Фабио привет»
42сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Писарев о «Спартаке»: «Нападение под 100 млн при проблемах в обороне. Зачем Жедсон за рекордную сумму – еще один футболист на позицию Барко со схожими характеристиками?»
312 минут назад
«Челси» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
323 минуты назад
Гендиректор «Баварии» против расширения ЧМ до 64 команд: «Люди хотят смотреть качественный футбол»
135 минут назад
Защитник «Балтики» Гассама верит в чемпионство: «Все возможно. Сможем победить любого»
145 минут назад
Погребняк посетил матчи «Фулхэма» с «МЮ» и «Бристолем»: «Встретили доброжелательно, пообщался с Траоре. Англия – футбольная страна, на которую стоит равняться»
248 минут назад
Фаната, у которого были татуировки с нацистской символикой, задержали во время матча «Крылья» – «Сочи». Полиция составила административный протокол
6сегодня, 09:32
Сорокин про 0:5 c «Реалом»: «Начало «Кайрата» было хорошим – многих это удивило, нужно так действовать весь матч. Результат показал, что у команд разные весовые категории»
3сегодня, 09:30
«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4сегодня, 08:58
Дель Пьеро считает, что «Милан» может выиграть Серию А: «Они играют только в чемпионате, у них есть Рабьо, Модрич, Леау, Салемакерс. Это хорошо структурированная команда»
4сегодня, 08:57
«Динамо» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
3сегодня, 08:50