«Ливерпуль» проиграл три матча подряд впервые с весны 2023-го. Дальше – «МЮ»

«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд.

Команда Арне Слота уступила «Челси » (1:2) в 6-м туре АПЛ , пропустив в добавленное время.

Ранее победу над мерсисайдцами одержали «Галатасарай» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2).

В последний раз «красные» проигрывали трижды подряд весной 2023 года.

19 октября «Ливерпуль » проведет матч против «Манчестер Юнайтед».