«Ливерпуль» проиграл три матча подряд впервые с весны 2023-го. Дальше – «МЮ»
«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд.
Команда Арне Слота уступила «Челси» (1:2) в 6-м туре АПЛ, пропустив в добавленное время.
Ранее победу над мерсисайдцами одержали «Галатасарай» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2).
В последний раз «красные» проигрывали трижды подряд весной 2023 года.
19 октября «Ливерпуль» проведет матч против «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
