Смородская о тренерах «Спартака»: «Абаскаль и Станкович – это крах. Хотелось бы увидеть возвращение Карпина, он мог бы привести клуб к трофею. Неудача в «Динамо» не говорит о его уровне»

Ольга Смородская: Абаскаль и Станкович – крах. Хочу видеть в «Спартаке» Карпина.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о тренерах «Спартака».

«Главная проблема «Спартака» в последние годы – плохой выбор тренеров. Ни один специалист за последние годы не смог себя нормально реализовать, а Абаскаль и Станкович – это вообще крах.

На мой взгляд, идеального варианта для «Спартака » не существует – хороших российских тренеров свободных нет, а иностранцы топовые не приедут, только такие, как Абаскаль.

Мне, конечно, очень хотелось бы увидеть возвращение Карпина в «Спартак» – думаю, он мог бы привести клуб к трофею. Карпин – отличный тренер, неудача в «Динамо » не говорит о его уровне», – сказала Смородская.