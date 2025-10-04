Сперцян утверждает, что не называл Ндонга «черным говном»: «Я такого в жизни не скажу. Это он мне сказал: «La concha tu madre» – перевод все знают»
– Что случилось у вас с Ндонгом? Игрок «Ахмата» сказал, что вы обозвали его «черным говном».
– Нет, не было такого.
– Он говорит, что вы произнесли эту фразу на португальском.
– Это он мне сначала сказал на португальском. Всю игру меня провоцировал. Я знаю немного испанскую речь, он новый игрок в РПЛ, не знает меня, не знает наш чемпионат.
– И что за фразу вы услышали от Ндонга?
– «La concha tu madre» (испанское гневное ругательство, в зависимости от контекста может означать «сукин сын» или «пошел ## ###». Буквальный перевод – «##### твоей мамы» – Спортс’’). Перевод все знают. На что ответил ему на их языке: «Cala boca» – это значит «заткнись».
– Но Ндонг утверждает обратное.
– Как я мог такое сказать в принципе на любом языке? Я такого в жизни не скажу никому. Меня все ребята знают, кто был рядом, все слышали.
– Вас несколько раз толкнули и после ударили.
– Не знаю, зачем он это сделал. Он подвел команду, а теперь пытается продавить что‑то, чего не было, – отметил хавбек «Краснодара».