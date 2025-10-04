Албона и Сайнса дисквалифицировали из квалификации к Гран-при Сингапура

Пилотов «Уильямса» дисквалифицировали после квалификации в Сингапуре.

Пилоты «Уильямса » Алекс Албон и Карлос Сайнс были дисквалифицированы из протокола квалификации к Гран-при Сингапура.

Судьи приняли к сведению сообщение технического делегата ФИА Джо Бауэра о том, что на обеих машинах ширина зазора системы DRS превысила максимально допустимую величину в 85 мм. В команде признали нарушение.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

